Hoppelnde Formel-1-Autos: Wolff erwartet neue Debatte

Nach der umfassenden Regelreform vor dieser Saison hat das deutsche Werksteam immer wieder Sorgen mit seinen hoppelnden Silberpfeilen. Andere Teams haben diesen technischen Effekt bereits deutlich besser im Griff.

"Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Und verstehen, warum es viel härter in manchen Autos ist als in anderen", so Wolff. Er erwarte, dass die Piloten bei diesem Thema bald mit einer Stimme sprechen. Sollten sie dauerhafte gesundheitliche Folgen fürchten, "werden die Fahrer mit einer klaren Aussage kommen."