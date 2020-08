Historischer Meilenstein: Erster Triumph für KTM in der MotoGP

Die Abwesenheit des spanischen Serien-Weltmeisters Marc Marquez (Oberarmbruch) sorgt in der MotoGP für neue Kräfteverhältnisse und bringt neue Siegergesichter mit sich. Beim Grand-Prix von Tschechien in Brno konnte nun am Sonntag sogar eine doppelte Premiere gefeiert werden.

Mit Brad Binder konnte erstmals ein KTM-Pilot in der Königsklasse einen Sieg einfahren. Der südafrikanische Neuling triumphierte gleich in seinem dritten Einsatz in der MotoGP und ist damit der erste Pilot seines Landes, der in dieser Rennklasse gewinnen konnte.