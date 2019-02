Helmut Marko zu Laudas 70er: "Erfolg nie zu Kopf gestiegen"

Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit, wie Lauda einmal in einem Interview bestätigt: „Er hat es geschafft, als studierter Mensch unglaublich schnell Auto zu fahren. Normalerweise habe ich immer gedacht, dass die Cleveren langsam fahren und nur die Dummen schnell sind. Aber Helmut hat mich eines Besseren belehrt.“ Auch in die Formel 1 geht es im Gleichschritt. Lauda und Marko bestreiten am 15. August 1971 in Zeltweg ihren ersten Grand Prix. Für den sauschnellen Marko sollten aufgrund eines Rennunfalls 1972, bei dem er sein linkes Auge verliert, nur noch acht weitere hinzukommen, bei Lauda stehen am Ende 171 Starts und drei WM-Titel in der Statistik.