Hamilton gegen Vettel: Wer macht 2018 das Rennen?

Das Spannende an dem Zweikampf ist auch, dass Sebastian Vettel der Fleisch gewordene Gegenentwurf ist. Der 30-Jährige meidet das Rampenlicht so gut es geht. Nachdem nun sogar sein introvertierter Teamkollege Räikkönen Instagram entdeckt hat, ist Vettel der Einzige aus der aktuellen Pilotengeneration, der nicht in den Sozialen Netzwerken Gas gibt. Bis auf ein Interview für sein Haus- und Hofmedium Sportbild glänzte er den gesamten Winter über durch Schweigen.

Vettels einziger öffentlicher Auftritt in der Rennpause war jener beim Hahnenkammrennen. Und der soll nicht ohne Kalkül stattgefunden haben, meinen Vertraute. In Kitzbühel traf der Ferrari-Star auch auf Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Das Foto der beiden ging um die Welt und wird auch den feinfühligen Hamilton erreicht haben. „Man muss Lewis die Selbstverständlichkeit des Siegens nehmen“, erklärt Rosberg die Strategie gegen Naturtalent Hamilton. Der langjährige Vettel-Förderer, Ex-Pilot Gerhard Berger, ist überzeugt: „Sebastian hat den besten Instinkt dafür, wann sein Moment gekommen ist.“