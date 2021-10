Formel-1-Gewinner Bottas und Red Bull, Verlierer Hamilton

Plus: Red Bull

Mercedes war in der Türkei das schnellste Team, doch Red Bull holte mit den Rängen zwei und drei das Maximum – und liegt mit Verstappen in der WM wieder vorne. „Mit dem zweiten Platz bin ich happy“, sagte der Niederländer. „Mehr war nicht möglich.“ Die WM bleibt spannend, eng sollte es auch in Austin zugehen. Dort wird am 24. Oktober der nächste Grand Prix gefahren. Helmut Marko bleibt vorsichtig: „Wir müssen uns etwas einfallen lassen, Mercedes ist auf den Geraden derartig schnell ... die Motorenüberlegenheit ist enorm.“