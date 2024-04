30 Jahre nach der Katastrophe: Gedenkfeier für Ratzenberger und Senna

30 Jahre nach den tödlichen Unfällen des Salzburgers Roland Ratzenberger am 30. April 1994 und des Brasilianers Ayrton Senna am 1. Mai 1994 reist unter anderem Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch zu einer Gedenkfeier zu Ehren der beiden verunglückten Piloten nach Imola. Zu den Gästen der Gedenkveranstaltung zählen der italienische Außenminister Antonio Tajani und sein brasilianischer Amtskollege Mauro Vieira.

Das Programm der Zeremonie sieht um 14.17 Uhr eine Schweigeminute und die Niederlegung von Blumen in der Curva Tamburello vor, wo Senna verunglückte. Es folgt eine weitere Strauß-Niederlegung in der Curva Villeneuve zum Gedenken an Ratzenberger.