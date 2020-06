Gallischer Maximalismus in der Rallye-WM

Trotz erdrückender Dominanz stehen die Zeichen voll auf Angriff: Bei der in Wales in Szene gegangenen Rallye Großbritannien, mit der die WM ins letzte Saisonviertel ging, hätte sich Citroën vorzeitig den bereits achten Markentitel sichern können. Das hätte auch für Sébastien Loeb einen erneuten Titelgewinn bedeutet: Den insgesamt neunten – in Folge. Es gewann ein anderer, der finnische Ford-Pilot Latvala, der Titel dürfte Loeb dennoch nicht mehr wegzunehmen sein.

Der mit 1,71 Meter kompakt gewachsene Loeb ist bereits jetzt mit 38 Jahren eine lebende Legende – ein Ausnahmetalent hinsichtlich Speed, Cleverness und der Fähigkeit, die Gegner mit geradezu spielerischer Leichtigkeit auf Distanz zu halten. Der in der Schweiz lebende Elsässer zählt zu den Allergrößten im internationalen Motorsport, auf Augenhöhe mit Michael Schumacher (fünf F1-WM-Titel in Folge) und Giacomo Agostini, dem in den 60er- und 70er-Jahren zehn Motorrad-WM-Titel en suite gelangen.

Citroëns Weg an die Spitze war ebenso lang wie steinig. Die Anfänge reichen zurück bis ins Jahr 1956, als die Marke mit dem Doppelwinkel ein Werksteam etablierte und sechs Fahrzeuge der Baureihe DS 19 zur Rallye Monte Carlo schickte. Rang 7 als Top­ergebnis war dem Konzern-Management aber bei Weitem zu wenig, man zog sich alsbald wieder aus der Rallyeszene zurück.