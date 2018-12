Für Hamilton bleibt Schumacher der "Größte aller Zeiten"

Für den fünfmaligen Champion Lewis Hamilton wird Michael Schumacher immer der "Größte alle Zeiten" bleiben. Das sagte Brite in einem Interview der deutschen " Bild am Sonntag" vor dem 50. Geburtstag des Formel-1-Rekordweltmeisters am kommenden Donnerstag.

Hamilton kann rechnerisch bereits in der nächsten Saison mit 18 Grand-Prix-Erfolgen die Rekordmarke von 91 Siegen und in den kommenden zwei Jahren die sieben Titel von Schumacher egalisieren. So denke er aber nicht, betonte Hamilton: "Ich fühle einfach nicht, dass ich versuchen muss, seine Rekorde zu brechen." Und selbst wenn er es schaffen würde, Schumacher bliebe "der Größte aller Zeiten". Die Rekordmarke an Pole Positionen hält Hamilton mit 83 bereits, Schumacher ist in der Kategorie Zweiter mit 68.