Der Brite Jake Dennis hat das Sonntagsrennen der Formel E in Valencia gewonnen. Bei seinem Premierensieg in der Elektro-Serie setzte sich der BMW-Pilot von der Pole aus auf trockener Piste im Circuit Ricardo Tormo vor Andre Lotterer (GER) und Alex Lynn (GBR) durch. In der WM führt nach sechs Läufen weiterhin der Niederländer Nyck de Vries.

Weiter geht es in zwei Wochen in Monaco. Valencia war wegen Covid-19 für Paris eingesprungen, normal fährt die Formel E in Stadtzentren.