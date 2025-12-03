Die Szenarien: So werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister

Vielleicht hat Max Verstappen noch damit gerechnet, möglicherweise auch sein Red-Bull-Team. Doch sonst hat vor ein paar Monaten kaum noch jemand daran geglaubt, dass der Niederländer vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi noch Chancen auf seinen fünften WM-Titel haben wird.

Erstmals seit 2010: Drei Piloten mit WM-Chance Grund dafür war einerseits der überragende Verstappen, andererseits ein unerklärlicher Fauxpas von McLaren. Während einer Safety-Car-Phase ließ das Team beide Autos auf der Strecke, während alle anderen Mannschaften zum Reifenwechsel kamen. Dadurch vergab McLaren die Chance auf die Plätze 1 und 2. Kein Titel für Lando Norris in Katar, kein Sieg für Oscar Piastri. Stattdessen fahren im letzten Rennen erstmals seit 2010 drei Piloten um den Titel. Statt zu feiern, musste Norris das Unerklärliche erklären. „Wir hätten nicht das machen sollen, was wir gemacht haben.“ Der Spott war nicht nur in der Heimat groß. „Gib McLaren eine Waffe in die Hand, und sie würden sich selbst in die Füße schießen“, spottete das britische Boulevardblatt Daily Mail. Die Sun schrieb von einem „Boxenstopp-Fiasko, für den Independent war der Auftritt schlicht ein „Albtraum“.

Trotzdem: Das Pendel schlägt Richtung Verstappen aus, doch Norris bleibt der Favorit auf den Titel. Der KURIER mit allen Szenarien für das letzte Rennen in Abu Dhabi: Norris wird Weltmeister, wenn ... ... er auf das Podest fährt. ... er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt. ... er Sechster oder Siebenter wird und weder Verstappen noch Piastri gewinnen. ... er Achter wird, Verstappen höchstens Dritter und Piastri das Rennen nicht gewinnt. ... er Zehnter wird oder keine Punkte macht und Verstappen höchstens Vierter sowie Piastri höchstens Dritter werden.

Verstappen wird Weltmeister, wenn ... ... er das Rennen gewinnt und Norris höchstens Vierter wird. ... er Zweiter wird, Norris höchstens Achter und Piastri das Rennen nicht gewinnt. ... er Dritter wird, Norris höchstens Neunter und Piastri das Rennen nicht gewinnt. Piastri wird Weltmeister, wenn ... ... er das Rennen gewinnt und Norris höchstens Sechster wird. ... er Zweiter wird, Norris höchstens Zehnter und Verstappen höchstens Vierter werden.