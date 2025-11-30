Formel-1-WM bleibt spannend: McLaren schenkt Verstappen den Sieg

Die Weltmeisterschaft 2025 entscheidet sich erst im letzten Rennen in Abu Dhabi (7. Dezember, 14.00). Und es wird richtig spannend. Drei Fahrer rücken immer näher zusammen und haben vor dem Finale noch Chancen auf den Titel. Lando Norris hält bei 408 Punkten, Max Verstappen bei 396 und Oscar Piastri bei 392. Für den Sieg werden 25 Punkte vergeben.

Über diese jubelte Max Verstappen beim Grand Prix von Katar. Es war sein 70. voller Erfolg insgesamt. Damit schob sich der Niederländer in der WM-Wertung noch an Piastri vorbei und wahrte seine Chancen auf den fünften WM-Titel. Bemerkenswert: Verstappen hatte vor drei Monaten bereits 104 Punkte Rückstand. Bei McLaren musste man sich fürchterlich ärgern über die Ränge zwei für Piastri und vier für Norris.

Fehler von McLaren

Das Rennen war kurzweilig. Verstappen setzte sich am Start gegen Norris durch und setzte sich an die zweite Stelle. Vorne blieb Piastri souverän und zog davon. Nach sieben Runden krachte es zwischen Gasly und Hülkenberg, für den Deutschen war das Rennen vorbei. Das Safety-Car musste raus, alle Teams kamen zum Boxenstopp rein. Alle Teams bis auf McLaren. Ein taktischer Fehler, da Pirelli in Katar mindestens zwei Reifenwechsel vorgeschrieben hat. Als die McLaren in den Runden 24 und 25 an die Box kamen fielen sie auf die Ränge vier und fünf zurück.