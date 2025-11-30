Formel 1: Die tiefe Sinnkrise des Lewis Hamilton

Lewis Hamilton war stets ein nachdenklicher, aber doch höflicher und angenehmer Gesprächspartner. Doch derzeit wirkt der mittlerweile 40-jährige Brite völlig desillusioniert. Auf Fragen antwortet er nach langem Schweigen mit kaum mehr als ein paar Wörtern. Seine Körpersprache ist längst nicht mehr jene eines siebenfachen Weltmeisters der Formel 1.

Albtraum Der sensationelle Wechsel von Sir Lewis Hamilton zu Ferrari mit Beginn der Saison 2025 hätte der Beginn eines Sport-Märchens werden sollen. Der erfolgreichste Fahrer der Geschichte im erfolgreichsten und spektakulärsten Team. Ein WM-Titel mit der Scuderia hätte Hamilton in Italien unsterblich gemacht. Passiert ist genau das Gegenteil. Hamilton erlebt die schwerste sportliche Krise in seiner Karriere. In Katar scheiterte er bereits im ersten Durchgang des Sprint-Qualifyings. Einen Tag später wiederholte sich das Desaster in der Qualifikation für das Rennen – so, wie bereits eine Woche zuvor in Las Vegas.

Misserfolgsserie Hamiltons Höhepunkt in dieser Saison war ein Sprint-Sieg in China zu Beginn der Saison. Auf einem Podium bei einem Grand Prix stand er als Ferrari-Fahrer noch nie. Doch warum passen Ferrari und Hamilton so gar nicht zusammen? Hat der Sieger von 105 Grands Prix das Fahren verlernt?