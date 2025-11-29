Oscar Piastri holt die wichtige Poleposition in Katar
Oscar Piastri hat beste Chancen, das Rennen der Formel 1 am Sonntag in Katar zu gewinnen (17.00 MEZ/live ORF 1, Sky). Der Australier steht auf der Poleposition und war im Qualifying schneller als sein McLaren-Teamkollege Lando Norris. Der WM-Leader wurde auf seiner letzten schnellen Runde möglicherweise etwas von George Russell aufgehalten und musste seinen Versuch abbrechen. Der Brite klagte danach allerdings auch über Untersteuern. Max Verstappen, Dritter in der WM, geht mit dem Red Bull von Rang drei ins Rennen.
Das Qualifying in Katar gehört nach Monte Carlo zu den wichtigsten des ganzen Jahres. Denn das Überholen ist auf der Rennstrecke extrem schwer. Sollte Lando Norris das Rennen am Sonntag gewinnen, ist er fix Weltmeister. 22 Punkte liegt der Brite vor seinem Teamkollegen. Max Verstappen liegt 25 Punkte zurück.
Hamilton mit Ferrari in der Krise
Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton befindet sich weiterhin in einer schweren Krise. Der Brite schied mit seinem Ferrari zum zweiten Mal in Serie in Q1 aus und kam nur auf Rang 18. Ebenfalls weit zurück war der zweite Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda auf Platz 16. "Eigentlich war meine Runde sauber", rätselte der Japaner. "Ich habe keine Ahnung, was da heute los war. Ich bin ratlos." Es ist fraglich, ob der 25-Jährige auch kommende Saison in der Formel 1 fahren wird.
