Oscar Piastri holt die wichtige Poleposition in Katar

Oscar Piastri hat beste Chancen, das Rennen der Formel 1 am Sonntag in Katar zu gewinnen (17.00 MEZ/live ORF 1, Sky). Der Australier steht auf der Poleposition und war im Qualifying schneller als sein McLaren-Teamkollege Lando Norris. Der WM-Leader wurde auf seiner letzten schnellen Runde möglicherweise etwas von George Russell aufgehalten und musste seinen Versuch abbrechen. Der Brite klagte danach allerdings auch über Untersteuern. Max Verstappen, Dritter in der WM, geht mit dem Red Bull von Rang drei ins Rennen.

Das Qualifying in Katar gehört nach Monte Carlo zu den wichtigsten des ganzen Jahres. Denn das Überholen ist auf der Rennstrecke extrem schwer. Sollte Lando Norris das Rennen am Sonntag gewinnen, ist er fix Weltmeister. 22 Punkte liegt der Brite vor seinem Teamkollegen. Max Verstappen liegt 25 Punkte zurück.