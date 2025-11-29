Oscar Piastri gewinnt den Sprint in Katar und verkürzt im WM-Kampf
Der von der Poleposition gestartete Oscar Piastri setzte sich im Formel-1-Sprint von Katar souverän durch. Der Australier erwischte mit seinem McLaren einen guten Start und blieb über die gesamten 19 Runden ungefährdet. "Das Auto war richtig gut, machen wir weiter so", sagte Piastri in einer ersten Reaktion.
Platz zwei ging an George Russell im Mercedes, Dritter wurde WM-Leader Lando Norris. In der WM-Wertung führt Norris nun mit 22 Punkten Vorsprung auf Piastri und 25 auf Max Verstappen, der auf Rang vier kam.
Am Sonntag (17.00 MEZ/live ORF 1, Sky) hat Lando Norris beim Grand Prix von Katar nun seinen ersten Matchball auf den WM-Titel. Falls der Brite das Rennen gewinnt, ist er fix Weltmeister. Und Verstappen muss vor Norris ins Ziel kommen, um den Traum vom fünften Titel weiter träumen zu können.
Das sagten die Top 3 nach dem Sprint:
- Oscar Piastri (Rang 1): "Das war bis jetzt ein gutes Wochenende. Das Auto fährt sich gut, ich bin glücklich. Hier ist der Grip für unsere Autos besser. In den letzten Wochenenden ist bei mir einiges falsch gelaufen, aber jetzt funktioniert es wieder. Ich schaue nicht zurück."
- George Russell (Rang 2): "Rang zwei ist okay, die McLaren waren wirklich schnell. Ich habe in den letzten zwei Runden sehr kämpfen müssen, weil die Reifen so stark abgebaut haben. Man hat hier bis zu 5g in den Kurven, das ist sehr anstrengend."
- Lando Norris (Rang 3.): "Ich habe nur nach vorne geschaut. Das war ein langer Stint über die 19 Runden. Das wird morgen ein sehr langes Rennen - das Überholen ist hier sehr schwer.
