Oscar Piastri gewinnt den Sprint in Katar und verkürzt im WM-Kampf

Der von der Poleposition gestartete Oscar Piastri setzte sich im Formel-1-Sprint von Katar souverän durch. Der Australier erwischte mit seinem McLaren einen guten Start und blieb über die gesamten 19 Runden ungefährdet. "Das Auto war richtig gut, machen wir weiter so", sagte Piastri in einer ersten Reaktion.

Platz zwei ging an George Russell im Mercedes, Dritter wurde WM-Leader Lando Norris. In der WM-Wertung führt Norris nun mit 22 Punkten Vorsprung auf Piastri und 25 auf Max Verstappen, der auf Rang vier kam.