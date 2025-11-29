Max Verstappen denkt über das Ende seiner Formel-1-Karriere nach

Der Ausgang der WM in der Formel 1 ist zwei Rennen vor dem Saisonende noch offen. Offen ist auch, wie die Karriere von Max Verstappen weitergehen wird. Der Niederländer macht die Fortsetzung seiner Karriere davon abhängig, wie sehr ihm das Rennfahren nach der Regelreform 2026 noch Spaß macht. Neben großen aerodynamischen Neuerungen kommt es vor allem zu massiven Veränderungen im Bereich der Hybridmotoren: 50 Prozent der Leistung werden durch die Batterie gewonnen.

Verstappens Vertrag sei bis einschließlich 2028 gültig, bestätigte er der englischen Presseagentur PA. Falls die neuen Regeln keinen Spaß machen, „sehe ich mich nicht weitermachen“, sagte er.

Die mögliche Einstellung des Titelrekords von Lewis Hamilton und Michael Schumacher (je 7) sei kein Antrieb für Verstappen. „Ich denke nicht darüber nach, sieben Titel zu gewinnen. Das ist nichts, das ich gemacht haben muss, bevor ich diesen Sport verlasse.“