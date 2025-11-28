Wie Lando Norris schon in Katar Weltmeister werden kann

Der Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 hat sich durch die Doppel-Disqualifikation von McLaren in Las Vegas dramatisch zugespitzt. Lando Norris liegt nur noch 24 Punkte vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Und auch Max Verstappen hat nach seiner grandiosen Aufholjagd nur noch 24 Punkte Rückstand auf den Leader.

Dennoch könnte sich die Weltmeisterschaft bereits in Katar entscheiden. Im Sprint am Samstag (15.00 MEZ) und im Grand Prix am Sonntag (17.00/beides live ORF 1, Sky) sind insgesamt 33 Punkte zu vergeben.

Wie schafft es Norris? Lando Norris hat die Chance, schon in Katar zu feiern. Allerdings noch nicht nach dem Sprint am Samstag. Doch am Sonntagabend könnte es so weit sein. Der 26-Jährige müsste am Wochenende (Sprint und Rennen zusammengerechnet) insgesamt zwei Punkte mehr holen als seine beiden Verfolger. Dann hätte er vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi am 7. Dezember mindestens 26 Zähler Vorsprung und wäre nicht mehr einzuholen.

Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Norris im Sprint Rang sechs belegt und den Grand Prix gewinnt. Doch auch andere Konstellationen wären möglich. Doch Norris könnte auch mit nur 25 Punkten Vorsprung am Sonntag Weltmeister sein. Nämlich dann, wenn er den Grand Prix gewinnt. In diesem Fall könnten zwar Piastri oder Verstappen in Abu Dhabi noch gleichziehen. Doch bei Punktegleichstand ist jener Pilot Weltmeister, der die meisten Rennen gewonnen hat. Im Moment halten Norris und Piastri bei jeweils sieben Siegen, Verstappen bei sechs.