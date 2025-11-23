Formel 1: 0,12 Millimeter könnten die WM entscheiden
Zusammenfassung
- Beide McLaren wurden nach dem Las-Vegas-Rennen wegen zu dünner Bodenplatten disqualifiziert.
- Die Disqualifikation macht den WM-Kampf wieder spannend und erhöht Verstappens Titelchancen.
- Das Regelwerk ist eindeutig, Disqualifikationen bei technischen Vergehen sind üblich und keine künstliche Spannung.
Längst hatten Lando Norris und Oscar Piastri Las Vegas verlassen, als sie weit nach Mitternacht die Nachricht ereilte. Beide McLaren-Piloten wurden disqualifiziert. Die Bodenplatten waren zu dünn und unterschritten die Mindestdicke von neun Millimeter um 0,26 bzw. um 0,12 mm. Das entspricht bei normaler Ansicht auf Ihrem Bildschirm in etwa einem Viertel der Breite des Punktes, mit dem dieser Satz beendet wird.
Die WM-Chancen von Las-Vegas-Sieger Max Verstappen sind nun größer denn je in dieser Saison.
Wie konnte das McLaren passieren?
Prinzipiell werden Limits in der Formel 1 immer ausgereizt. Die durch die beiden roten Flaggen verkürzte Trainingszeit könnte eine Rolle gespielt haben, da kaum Longruns gefahren werden konnten. Am Samstag gab es dann Regen, was die Abstimmung der Autos noch schwerer gemacht hat. McLaren dürfte sich dabei verspekuliert haben.
Wie reagierten die beiden Betroffenen?
Betroffen. „Das ist ein frustrierendes Ende“, sagte Lando Norris, der seinen Pokal für Rang zwei wieder abgeben muss. Oscar Piastri (ursprünglich Rang 4) wusste: „Wir müssen jetzt in uns gehen und uns neu fokussieren.“ Teamchef Andrea Stella zeigte sich „extrem enttäuscht“ und entschuldigte sich bei seinen Fahrern.
Wird die Spannung künstlich am Leben gehalten?
Unmittelbar nach dem Rennen kamen erste Vermutungen auf, dass die Rennserie den WM-Kampf künstlich verlängert. Das ist auszuschließen. Das Regelwerk ist eindeutig. Vergehen dieser Art werden immer mit einer Disqualifikation bestraft. Heuer traf das u. a. schon Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg.
Was bedeutet das für den WM-Kampf?
So kurios es auch ist, Oscar Piastri profitiert von den Disqualifikationen. Denn sein Rückstand auf Norris beträgt weiterhin „nur“ 24 Punkte und nicht 30. Doch plötzlich darf Verstappen wieder vom fünften Titel träumen. Auch der Niederländer liegt 24 Punkte zurück. Insgesamt sind noch 58 Punkte zu holen (Sprint und Rennen in Katar, Rennen in Abu Dhabi). Die Formel 1 bekommt ihren filmreifen Showdown.
Kommentare