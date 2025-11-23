Formel 1: 0,12 Millimeter könnten die WM entscheiden

Längst hatten Lando Norris und Oscar Piastri Las Vegas verlassen, als sie weit nach Mitternacht die Nachricht ereilte. Beide McLaren-Piloten wurden disqualifiziert. Die Bodenplatten waren zu dünn und unterschritten die Mindestdicke von neun Millimeter um 0,26 bzw. um 0,12 mm. Das entspricht bei normaler Ansicht auf Ihrem Bildschirm in etwa einem Viertel der Breite des Punktes, mit dem dieser Satz beendet wird.

Die WM-Chancen von Las-Vegas-Sieger Max Verstappen sind nun größer denn je in dieser Saison.

Wie konnte das McLaren passieren?

Prinzipiell werden Limits in der Formel 1 immer ausgereizt. Die durch die beiden roten Flaggen verkürzte Trainingszeit könnte eine Rolle gespielt haben, da kaum Longruns gefahren werden konnten. Am Samstag gab es dann Regen, was die Abstimmung der Autos noch schwerer gemacht hat. McLaren dürfte sich dabei verspekuliert haben.