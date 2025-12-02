Ab 2026: Der neue Teamkollege von Verstappen bei Red Bull steht fest

Max Verstappens neuer Teamkollege für die nächste Formel-1-Saison steht fest. Wenig überraschend wird der 21 Jahre Franzose Isack Hadjar vom Schwesterteam Racing Bulls zu Red Bull an die Seite des Niederländers befördert. Das teilte der Rennstall in der letzten Grand-Prix-Woche des Jahres vor dem Finale in Abu Dhabi mit.

Red Bull: Tsunoda verliert Cockpit an Hadjar

Platz machen muss dafür der Japaner Yuki Tsunoda, der es selbst erst im Laufe dieser Saison von den Racing Bulls zu Red Bull geschafft hatte. Der 25 Jahre alte Japaner konnte trotz zuletzt ordentlicher Tendenz aber wie schon sein Kurzzeit-Vorgänger Liam Lawson aus Neuseeland nicht überzeugen. Tsunoda hat nun kein Stammcockpit für 2026, er wird vorerst Ersatzpilot bei Red Bull.