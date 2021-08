Hamilton nach Chaos-Rennen in Belgien sauer: "Das war eine Farce"

Stundenlang standen die Formel-1-Fans am Sonntag in Belgien im strömenden Regen. Ein echtes Rennen bekamen sie nicht zu sehen, trotzdem stand Max Verstappen ganz oben auf dem Podest, und die niederländische Nationalhymne wurde gespielt. Glücklich war über den Verlauf des Tages kaum jemand, eine Diskussion über das Reglement deutet sich an.