Formel 1: Pérez landete vor dem Start in Spa im Reifenstapel

Für Red-Bull-Pilot Sergio Pérez war der Grand Prix von Belgien in Spa-Fancorchamps schon zu Ende, noch ehe er gestartet war: Um 14.27 Uhr war der Mexikaner auf dem Weg Richtung Startaufstellung, als sein Auto in einer Linkskurve im Abschnitt Les Combes auf regennasser Fahrbahn nicht mehr zu kontrollieren war und in einem Reifenstapel landete.

„„Er sagt, er hatte plötzlich Aquaplaning, das Auto ist fürs Rennen nicht mehr herstellbar“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. „Die Bedingungen sind am Limit, da sollte so etwas auf der Einführungsrunde nicht passieren. So ist ein Rennen ist nur mit einem Start hinter dem Safety-Car machbar.“ Wenig später bestätigte die Rennleitung, was der Steirer gesagt hatte.

Und es kam noch dicker: Um 14.59 Uhr wurde verkündet, dass nicht wie geplant um 15 Uhr gestartet wird, sondern erst um 15.10 Uhr.

Bereits im Qualifying am Samstag war der Brite Lando Norris in den Absperrungen gelandet, ebenfalls im Regen.