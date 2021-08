Schwerer Unfall von Lando Norris im Formel-1-Qualifying in Spa

Vettels Vorahnung

Doch die Rennleitung hielt die Bedingungen offenbar für beherrschbar und griff nicht ein. „Was zum Teufel habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Rote Flagge!“, funkte Vettel, nachdem er von dem Unfall erfuhr an sein Team und ergänzte: „Das war unnötig.“ Da sich der viermalige Weltmeister selbst gerade auf der Strecke befand, hielt er kurz neben dem demolierten Auto von Norris an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Youngsters. Kurz darauf fuhr er weiter.

„Das hat mir schon einen Schrecken eingejagt und erinnert uns daran, was hier vor zwei Jahren passiert ist“, sagte Charles Leclerc bei Sky. Der Ferrari-Fahrer erinnerte an den tödlichen Unfall seines Freundes Anthoine Hubert, der Ende August 2019 fast an der gleichen Stelle bei einem Unfall in der Nachwuchsserie Formel 2 ums Leben kam. Damals hatte es sich allerdings um eine schwere Kollision gehandelt.