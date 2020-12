Alles deutet auf einen Hamilton-Verbleib bei Mercedes hin

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton steht bei Mercedes vor der Vertragsverlängerung. Der Rennstall des Engländers veröffentlichte in der Nacht zum Freitag einen Tweet mit dem Hashtag #Announce (bekanntgeben). Dahinter war eine Hand mit einem Stift zu sehen. "Ich habe vor, nächstes Jahr hier zu sein. Ich will nächstes Jahr hier sein", wurde Hamilton in dem Tweet zitiert.