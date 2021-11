Formel 1: Verstappen war der wahre Gewinner beim Sieg von Bottas

Die Stewards wollten damit ein Zeichen setzen, da in letzter Zeit eine Häufung von Verstößen gegen die Parc-fermé-Regeln beobachtet wurden.

Gefahren wurde dann am Samstag in São Paulo auch noch. Und das Sprint-Rennen war äußerst kurzweilig und brachte einige spektakuläre Überholmanöver mit sich. Valtteri Bottas überrumpelte von Startplatz zwei aus den WM-Führenden Verstappen am Start und brachte den Vorsprung souverän über die Distanz. Rang drei ging an Ferrari-Pilot Carlos Sainz.