Formel 1: Verstappen sinnt nach Red-Bull-Pleite auf Rache

Nach saisonübergreifend 15 Siegen in Folge und zehn Grands Prix, die Verstappen in direkter Folge gewann, betrieb der Rennstall nach einem völlig verpatzten Qualifying am Sonntag Schadensbegrenzung. Der Niederländer fuhr vom elften Startplatz auf Platz fünf, Teamkollege Sergio Perez kletterte von Startposition 13 auf den achten Platz. Der Strategie-Poker mit den harten Reifen zu Beginn brachte Red Bull zwar nicht in die Nähe des Podests, dazu hätte aber auch viel Glück mitspielen müssen. Die Rennpace jedoch war am Ende gar nicht so schlecht. "Insgesamt war das Auto im Rennen wieder ein bisschen besser, was wohl das Wichtigste ist", kommentierte Verstappen.

Der zweite Sieg

An der Spitze des Feldes behielt Sainz die Übersicht, holte 14 Monate nach seiner Premiere in Silverstone seinen zweiten Formel-1-Sieg. Im Ziel freute er sich über eine Taktik, die "perfekt aufgegangen" sei. Auch deshalb, weil sich der Spanier absichtlich zurückfallen ließ, um McLaren-Pilot Lando Norris wieder DRS-Schützenhilfe gegen das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton zu ermöglichen. "Er hat eine meisterhafte Leistung gezeigt", lobte Teamchef Frederic Vasseur.

Die zwei längsten Siegesserien in der Formel-1-Geschichte fanden damit ihr Ende. "Lasst die Trompeten erklingen, es ist ein besonderer Sonntag", schrieb die italienische Zeitung La Repubblica. Die von Red Bull angestrebte perfekte Saison sei nun "im Eimer", befand die deutsche Bild-Zeitung.