Jubel in Orange: Verstappen rast im Heimrennen zur Poleposition

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko war wie das gesamte Team äußerst zufrieden. "Wir sind überglücklich. Es ist eng geworden am Schluss, aber egal: Vorne ist vorne", sagte Marko im ServusTV-Interview. Auch der Steirer hob die Euphorie um Verstappen hervor. "Ich kann mich nicht an so eine Atmosphäre in den letzten Jahren erinnern. Aber das Rennen wird eine schwierige Angelegenheit", meinte Marko.

Buh-Rufe für Hamilton

Hamilton wusste immerhin zu gefallen. Der Brite fing seinen Konkurrenten fast noch ab, nachdem er in den Trainings noch Probleme gehabt hatte. Mercedes-Teamchef Toto Wolff war "happy", er meinte: "Als er (Hamilton) in die Gänge gekommen ist, hat er eine richtig gute Runde hingelegt." Hamilton selbst gab sein Interview mit Buh-Rufen der niederländischen Fans im Hintergrund. Den Briten scheint dies anzustacheln. "Einen großen Dank an all die Orange-Fans hier. Es ist großartig, so viele Menschen zu sehen. Es war knapp heute", sagte Hamilton.