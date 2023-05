Vierter wurde Sainz spanischer Landsmann Fernando Alonso im Aston Martin (+0,220). Hinter McLaren-Pilot Lando Norris (+0,444) wurden Mercedes-Star Lewis Hamilton Sechster (+0,498) und Verstappens Teamkollege Sergio Perez Siebenter (+0,529). In der ersten Trainingssession hatte Sainz auf dem nur 3,337 km langen Kurs an der C├┤te d'Azur die schnellste Runde in 1:13,372 Min. vor Alonso und Hamilton hingelegt.

Verstappen startet damit am Samstag als Pole-Favorit ins Qualifying. Der Stadtkurs von Monte Carlo gilt allerdings nicht unbedingt als Lieblingsstrecke des Weltmeisterteams. "Wir wissen, dass wir ein bisschen mehr k├Ąmpfen werden m├╝ssen, um unsere St├Ąrken zu zeigen", erkl├Ąrte Vorjahressieger Perez. Sein Teamkollege erg├Ąnzte: "Ich ziehe es vor, ein gro├čartiges Auto auf den meisten Strecken zu haben und daf├╝r vielleicht nicht ideal f├╝r Monaco", so Verstappen. Red Bull hat die ersten f├╝nf Rennen der Saison gewonnen, drei Siege gingen dabei an den Weltmeister, zwei an den Mexikaner.