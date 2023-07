Verstappen holt auch Silverstone-Pole, Sensation durch McLaren

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich für den Großen Preis von Großbritannien die Pole Position gesichert. Der Spielberg-Sieger aus den Niederlanden war in einem turbulenten Qualifying am Samstag in Silverstone schneller als das McLaren-Duo Lando Norris (+0,241 Sek.) und Oscar Piastri (+0,372), das beim Heimrennen am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) überraschend von den Plätzen zwei und drei starten wird.