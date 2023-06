Formel 1: Verstappen holt Pole in Spielberg, doch Ferrari lauert

Im Trockenen aber ist der Niederländer erst recht eine Klasse für sich. Am Freitag sicherte er sich die Poleposition für den Grand Prix, in dem er am Sonntag den fünften Saisonerfolg in Serie anpeilt. Die ersten Verfolger tragen rot. Vorjahressieger Charles Leclerc stellte seinen Ferrari auf Startplatz zwei ab, knapp vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz.