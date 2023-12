Toto Wolff im Fokus: FIA ermittelt gegen Formel-1-Teamchef

In den letzten Wochen hat es im Formel-1-Zirkus und in Medien schon vermehrt Beschwerden über die Aktivitäten des Paares gegeben. Bislang ist nicht bestätigt, dass die FIA tatsächlich wegen Toto und Susie Wolff ermittelt, in einem kurzen FIA-Statement werden keine Namen genannt.

Dem Mercedes-Teamchef wird angeblich vorgeworfen, dass er sich durch seine Frau den Zugang zu vertraulichen Informationen über die Aktivitäten der FOM (Formula One Management, die Liberty Media gehört) verschafft haben soll. Informationen, die den anderen Formel-1-Teams normalerweise nicht zur Verfügung stehen würden. Susie Wolff soll wiederum durch den Posten ihres Mannes über den Meinungsaustausch der Teamchefs gut informiert gewesen sein, wovon der kommerzielle Rechteinhaber profitieren könnte, sollten sich die Anschuldigungen als korrekt erweisen.