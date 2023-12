Auch Spielberg dabei: Wieder sechs Sprintrennen in der Formel 1

Die Formel 1 hat am Dienstag die Standorte der Sprints in der Saison 2024 bekannt gegeben. Neben dem Red Bull Ring in Spielberg, wo bereits zum dritten Mal ein Sprintrennen stattfinden wird, sind auch Austin, Sao Paulo und Lusail wieder dabei.

Neu im Kreis der Sprint-Veranstalter sind Shanghai und Miami.