Formel-1-Team Force India droht der Konkurs

Womöglich muss die Formel 1 nach der Sommerpause auf zwei Autos verzichten: Englischen Medienberichten zufolge steht der indisch-britische Rennstall Force India vor dem Konkurs, schon nach dem Ungarn-GP am Wochenende könnten beim Team von Vijay Mallya die Lichter ausgehen.

Force India schrammte in der Vergangenheit mehrmals knapp an der Insolvenz vorbei, musste in der Vergangenheit immer wieder Vorschüsse von den Rechteinhabern der Formel 1 erbetteln, um den Winter zu überstehen. Diesmal scheint es aber vorbei zu sein: Spekulationen zufolge könnte der kanadische Milliardär Lawrence Stroll das Team kaufen und dann - wohl unter neuem Namen - weiterbetreiben.