Überraschung in Suzuka: McLaren ist zurück an der Spitze
Das Weltmeister-Team McLaren meldete sich im Formel-1-Training von Japan an der Spitze zurück. Dem Australier Oscar Piastri gelang in der zweiten Übungseinheit in Suzuka die schnellste Runde des Tages. Der 24-Jährige verwies das favorisierte Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze zwei und drei. Titelverteidiger Lando Norris belegte im zweiten McLaren den vierten Rang. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton kamen auf die Plätze fünf und sechs.
McLaren ist wieder zurück
Zuletzt beim Rennen in China hatte McLaren noch eine große Enttäuschung erlebt, als beide Fahrer wegen technischer Probleme mit ihren Autos nicht starten konnten.
Weiter im Tief steckt Red Bull. Max Verstappen, der zuletzt viermal in Serie in Japan gewonnen hatte, kam im Training nicht über Platz zehn hinaus. Der Rückstand betrug gewaltige 1,3 Sekunden.
Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/ServusTV, Sky) führt Silberpfeil-Fahrer Russell die Gesamtwertung mit vier Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Antonelli an. Russell (28) hatte den Auftakt in Australien und den Sprint in China gewonnen, der erst 19 Jahre alte Antonelli holte sich den Sieg beim Hauptrennen in Schanghai.
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