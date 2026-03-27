Überraschung in Suzuka: McLaren ist zurück an der Spitze

Das Weltmeister-Team McLaren meldete sich im Formel-1-Training von Japan an der Spitze zurück. Dem Australier Oscar Piastri gelang in der zweiten Übungseinheit in Suzuka die schnellste Runde des Tages. Der 24-Jährige verwies das favorisierte Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze zwei und drei. Titelverteidiger Lando Norris belegte im zweiten McLaren den vierten Rang. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton kamen auf die Plätze fünf und sechs.

McLaren ist wieder zurück

Zuletzt beim Rennen in China hatte McLaren noch eine große Enttäuschung erlebt, als beide Fahrer wegen technischer Probleme mit ihren Autos nicht starten konnten.