Eklat um Verstappen: Der F1-Star wirft einen Journalisten raus
Der vierfache Weltmeister Max Verstappen leistete sich am Medientag vor dem Großen Preis von Japan einen handfesten Skandal. Bevor die erste Frage gestellt wurde, warf der Niederländer einen britischen Journalisten aus der Medienrunde, wie Sky berichtet.
Verstappen: "Geh raus!"
"Eine Sekunde", sagte Verstappen. "Ich werde nicht sprechen, bevor er gegangen ist". Der Red-Bull-Pilot bezog sich auf Giles Richards, einen Journalisten vom britischen Guardian. "Du willst, dass ich gehe?", fragte der Journalist nach, um sicher zu sein, dass Verstappen keinen Scherz gemacht hat. "Ja, geh raus!"
Tatsächlich begann Verstappen sein Gespräch erst, als der Journalist den Raum verlassen hatte.
Hintergrund für den Eklat war eine Frage, die der Journalist im Vorjahr beim Saisonfinale in Abu Dhabi gestellt hatte. Damals wollte er wissen, ob Verstappen seinen Zwischenfall mit Mercedes-Mann George Russell ein halbes Jahr zuvor in Barcelona bereue. Dort war Verstappen offensichtlich absichtlich in das Auto von Russell gefahren. Ohne die in Spanien verlorenen Punkte hätte Verstappen den WM-Titel geholt.
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