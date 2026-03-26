Eklat um Verstappen: Der F1-Star wirft einen Journalisten raus

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen leistete sich am Medientag vor dem Großen Preis von Japan einen handfesten Skandal. Bevor die erste Frage gestellt wurde, warf der Niederländer einen britischen Journalisten aus der Medienrunde, wie Sky berichtet.

Verstappen: "Geh raus!"

"Eine Sekunde", sagte Verstappen. "Ich werde nicht sprechen, bevor er gegangen ist". Der Red-Bull-Pilot bezog sich auf Giles Richards, einen Journalisten vom britischen Guardian. "Du willst, dass ich gehe?", fragte der Journalist nach, um sicher zu sein, dass Verstappen keinen Scherz gemacht hat. "Ja, geh raus!"

Tatsächlich begann Verstappen sein Gespräch erst, als der Journalist den Raum verlassen hatte.