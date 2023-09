Stroll steigt nach dem Horror-Unfall in Singapur nicht ins Cockpit

Formel-1-Pilot Lance Stroll wird nach seinem Unfall im Qualifying nicht beim Gro├čen Preis von Singapur am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/live ServusTV, Sky) starten. Das teilte sein Rennstall Aston Martin in der Fr├╝h mit. Der Kanadier habe nach dem heftigen Aufprall in die Streckenbegrenzung noch Schmerzen und werde seine Konzentration nun auf die vollst├Ąndige Regeneration f├╝r den Gro├čen Preis in Japan am 24. September legen, hie├č es.

Ôץ Mehr lesen: Das Qualifying von Singapur

Stroll hatte am Samstag die Kontrolle ├╝ber seinen Boliden verloren. Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Begrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zur├╝ck auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufh├Ąngung und auch die H├Ąlfte des Seitenkastens wurde abgerissen. Der 24-J├Ąhrige gab ├╝ber Funk Entwarnung: "Ich bin okay." Die Qualifikation musste wegen des Unfalls unterbrochen werden. "Das ganze Team ist erleichtert, dass Lance selbstst├Ąndig aus dem Auto steigen konnte", erkl├Ąrte Aston-Martin-Teamchef Mike Krack.