Formel-1-Star Vettel: 007, Umweltschutz und der Kampf ums Cockpit

Zwar liegt Vettels letzter Sieg schon zwei Jahre zurück, zwar ist die Aussicht auf WM-Titel Nummer 5 äußerst gering – doch Vettel wird auch in Zukunft eine Rolle spielen. Aston Martin will weder auf sein Können, noch auf sein Image verzichten. So ziert etwa in Monza das berühmte 007-Logo das Cockpit, um für den neuen James-Bond-Film zu werben.

Zudem ist Vettel enorm gereift in seinen Jahren in der Formel 1 und durch seine Rolle als Familienvater. Neben Lewis Hamilton gehört er trotz seiner Lausbubenart zu den kritischsten Köpfen der Formel 1. Er liest viel, informiert und engagiert sich. Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz sind die Themen, für die er sich besonders einsetzt – auch wenn das manche angesichts seines Berufes scheinheilig finden.