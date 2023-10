Formel-1-Star Lewis Hamilton fordert einen neuen Mercedes

Während man sich beim Team von Red Bull nur noch Gedanken darüber macht, ob man schon am Samstag oder erst am Sonntag feiern wird, plagen das einst so erfolgsverwöhnte Mercedes-Team ganz andere Sorgen. Nach vielen Jahren der Dominanz fahren die Silberpfeile nun schon zwei Jahre lang hinterher. Im Jahr 2022 schaffte der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton erstmals keinen Saisonsieg.

Zwar liegt Mercedes in diesem Jahr in der Konstrukteurswertung auf Rang zwei. Doch einerseits ist Ferrari nahe dran, andererseits ist Red Bull meilenweit enteilt. "Eine Sekunde Rückstand ist gewaltig", sagte Hamilton nach dem Rennen in Suzuka gegenüber dem TV-Sender Sky. "Dass wir so weit zurückliegen zeigt, dass wir im Winter gute Arbeit leisten müssen, um den Abstand zumindest zu halbieren."