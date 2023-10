Daniel Ricciardo muss wohl auch in Katar pausieren

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo (34) wird nach seinem Handbruch Medieninformationen zufolge auch beim Gro├čen Preis von Katar an diesem Wochenende fehlen. Das berichtete das Fachportal autosport.com am Dienstag. Demnach wird der Australier beim Rennen am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) im Cockpit von Alpha Tauri erneut vom Neuseel├Ąnder Liam Lawson (21) ersetzt.

Offiziell verk├╝ndet hat das Schwesterteam von Red Bull die Personalentscheidung bisher nicht.