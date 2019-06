Formel-1-Star Hamilton trauert um seinen 5-jährigen Fan

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton trauert um einen seiner größten Fans. Wie die Familie bekanntgab, erlag Harry Shaw, ein fünfjähriger Junge aus Großbritannien, am Samstagabend seinem Krebsleiden.

"Harry, danke, dass du für uns alle so ein positives Licht warst. Du bist so mutig und die Welt wird dich schmerzlich vermissen. Danke, mein Freund und meine Inspiration. Gott beschütze dich und ruhe in Frieden, Kumpel!", schrieb Hamilton auf Instagram.