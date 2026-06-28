Viel hatte George Russell zuletzt einstecken müssen. Der Brite, zu Beginn der Saison als WM-Favorit gehandelt, hatte mit technischen Problemen oder mit seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli zu kämpfen gehabt. Doch auf dem Red Bull Ring schlug der 28-Jährige zurück. Nach seiner Bestzeit im Qualifying gewann der von der Poleposition aus gestartete Russell auch den Grand Prix am Sonntag. Für Russell war es der zweite Sieg in Österreich nach 2024.

"Diesen Sieg heute werde ich richtig genießen", sagte Russell. "Max und Red Bull waren sehr schnell. Es war harte Arbeit, ihn hinter mir zu lassen. Jetzt freue ich mich auf ein Getränk. Ich habe versucht, ständig ans Limit zu gehen. Dabei gab es die eine oder andere kritische Situation." Mit breiter Brust wird er zu seinem Heimrennen nach Silverstone fahren (5. Juli).

Max Verstappen war nach seinem Ausrutscher im Qualifying nur von Rang fünf gestartet. Doch der Niederländer kam gut weg und kämpfte bald gegen Russell um den Tagessieg. Letztlich setzte sich der Brite doch durch. "Für uns war das ein sehr gutes Rennen", freute sich der vierfache Weltmeister. "Die ersten paar Runden haben richtig Spaß gemacht, und danach habe ich einen guten Rhythmus gefunden." Verstappen verriet außerdem, dass er sich bei seinem Crash am Samstag etwas das Knie angeschlagen hatte.

"Ich habe ein paar Fehler gemacht"

WM-Leader Antonelli verlor in den ersten Runden zwei Plätze - und rettete am Ende als Dritter 15 Punkte für die WM-Wertung. Dennoch war der Italiener nicht unzufrieden: "Ich habe in den ersten Runden leider ein paar Fehler zu viel gemacht. Erst gegen Ende war ich richtig schnell. Wäre es zwei oder drei Runden länger gegangen, wäre es (gegen Verstappen) noch einmal spannend geworden."

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton waren von den Plätzen zwei und drei gestartet. Doch das Rennen verlief für die Scuderia enttäuschend. Hamilton wurde Fünfter, Leclerc gar nur Achter.