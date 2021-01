Sebastian Vettel zeigte sich im Aston Martin "oben ohne"

Mitte der Woche hatte Sebastian Vettel seinen ersten Arbeitstag bei Aston Martin. Der viermalige Weltmeister, der von Ferrari zum neuen Werksteam gewechselt ist, kam in die Fabrik in Silverstone zur Sitzprobe in seinem neuen Boliden.

Dabei zeigte sich der 33-jährige Deutsche besonders aerodynamisch. Aus dem einstigen Lockenkopf ist ein Glatzkopf geworden. Der neue Kurzhaarschnitt offenbart Vettels neue "oben-ohne"-Frisur, wie in einem von Aston Martin veröffentlichten Video zu sehen ist.