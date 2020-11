Vettel soll neuem Team beibringen "vier WM-Titel zu holen"

Der neue Teamchef von Sebastian Vettel erhofft sich einiges von der Verpflichtung des vierfachen Ex-Weltmeisters für die kommende Formel-1-Saison. "Durch ihn werden wir lernen, dass in jedem noch so kleinen Detail die Chance liegt, sich zu verbessern", sagte Otmar Szafnauer der Sport Bild. "Wir hoffen, dass er uns beibringt, was wir tun müssen, um wie er vier WM-Titel zu holen."

Das Team, das noch Racing Point, aber in der kommenden Saison dann Aston Martin heißt, kann wohl ab Jänner mit Vettel arbeiten. "Vorher steht er bei Ferrari unter Vertrag, und wir haben noch nicht gefragt, ob sie ihn für uns vielleicht eher rausrücken", sagte Szafnauer.