Vettel lobt Mercedes: "Ganz nah dran an der Perfektion"

Mercedes ist zum sechsten Mal in Folge Teamchampion in der Formel 1, zum sechsten Mal in Serie wird auch ein Pilot des Rennstalls Weltmeister. Bei Ferrari gab es in Japan die bittere Erkenntnis, dass es nach einem Zwischenhoch mit drei Siegen in Folge noch immer großen Nachholbedarf gibt. Mercedes sei "ganz nah dran an der Perfektion", erkannte Sebastian Vettel die Leistung des Konkurrenten an.

Seit der Einführung der Hybridantriebe zur Saison 2014 ist Mercedes eine Klasse für sich. Mit dem Grand Prix von Japan, den am Sonntag Valtteri Bottas für sich entschied, haben die Silberpfeile seitdem 86 von 117 Rennen gewonnen. Der Lohn ist der sechste Konstrukteurstitel am Stück.