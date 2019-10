F1-Seriensieger Mercedes: "Niki hätte seine Kappe gezogen"

Nach nur sieben Jahren als Teamchef in der Formel 1 ist Toto Wolff, 47, in den Rekordlisten ganz vorne. Kein anderer Teamchef hat in so kurzer Zeit so große Erfolge gefeiert. Weder Enzo Ferrari noch Frank Williams, weder Jean Todt noch Christian Horner oder Ron Dennis.

Bei Mercedes hat Toto Wolff noch einen Vertrag bis Ende 2020. Wie es danach weitergeht, ist offen. Zu den Gerüchten, Chef der Formel 1 zu werden, sagte er im Sommer: „Ich liebe den Wettbewerb. Ich will der Beste sein. Als Formel-1-Boss würde das alles wegfallen.“