Formel-1-Saison: Vettel gibt sich Schulnote 2 minus

"Kann Zeiten nicht vergleichen"

Während Michael Schumacher in seinem fünften Vertragsjahr bei Ferrari einst den ersehnten WM-Titel holte, wird Vettel erneut leer ausgehen. "Es ist nicht so, dass ich eine Blaupause habe, wie man als Deutscher Weltmeister mit Ferrari wird. Außerdem kann man die Zeiten einfach nicht vergleichen", betonte Vettel: "Was damals funktionierte, muss heute nicht mehr gut sein. Diesen Vergleich ziehe ich auch nicht. Was Michael erreicht hat, ist nicht automatisch meine Vorgabe."

Vettel, der noch einen Vertrag bis Ende 2020 bei der Scuderia besitzt, gewann seine Titel von 2010 bis 2013 mit Red Bull, Rekordweltmeister Schumacher wurde fünfmal im Ferrari Champion (2000 bis 2004).