Rosberg jagt Hamilton, Vettel begrüßt Ferrari

Die Welt der Formel 1 dreht sich auch nach dem Saisonfinale weiter. Bei Testfahrten in Abu Dhabi bereiten die Jäger von Lewis Hamilton bereits den Angriff auf den Weltmeister vor.

Am Ort seiner bittersten Niederlage hat auch Nico Rosberg mit der WM-Frustbewältigung begonnen. Zwei Tage nach dem technischen K.o. im Titelkampf stieg der Deutsche am Dienstag in Abu Dhabi für Testfahrten wieder in den Silberpfeil. Hamilton plauderte derweil entspannt im BBC-Frühstücksfernsehen, Rosberg denkt bereits an 2015. "Jede Runde ist wichtig, weil wir so wenig testen", sagte der WM-Zweite. Akribisch wie die ganze Saison will er über den Winter arbeiten. "Ich habe eine starke Basis für nächstes Jahr. Ich werde die kleine Verbesserung suchen und auch finden."

Ein paar Meter neben der Mercedes-Garage nahm auch Sebastian Vettel das Titelprojekt 2015 in Angriff. Der Deutsche stellte sich bei der Crew seines neuen Arbeitgebers vor. Im Ferrari saß allerdings Kimi Räikkönen.

Erstmals getestet wurde der neue Honda-Motor im McLaren. Der zukünftige McLaren-Fahrer Fernando Alonso wird es nicht sehr fröhlich gestimmt haben, dass eine Technikpanne das Debüt rasch beendete.