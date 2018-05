Formel 1: Red Bull im ersten Monaco-Training voran

Die Red-Bull-Piloten haben am Donnerstag das erste Freie Training für den Grand-Prix von Monaco der Formel 1 dominiert. Daniel Ricciardo war am 250. GP-Wochenende des Teams Schnellster vor seinem Kollegen Max Verstappen. Dahinter folgten WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Mercedes) und der in der WM-Wertung aktuell zweitplatzierte Sebastian Vettel (Ferrari).

Ergebnis 1. freies Training:

1. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:12,126 Min. - 2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,154 Sek. - 3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,354 - 4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,915 - 5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,940 - 6. Carlos Sainz Jr. (ESP) Renault 1,330 - 7. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1,376 - 8. Sergio Perez (MEX) Force India 1,591 - 9. Romain Grosjean (FRA) Haas 1,817 - 10. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1,836. Weiter: 12. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1,908 - 14. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 2,114 - 16. Charles Leclerc (MON) Sauber 2,395