Auch in Japan geht die Poleposition an Max Verstappen

Max Verstappen wird den Grand Prix von Japan am Sonntag (7.00/live ORF1) vom ersten Startplatz eröffnen. Wie zu erwarten, war der Niederländer auf der spektakulären Strecke in Suzuka im Qualifying nicht zu schlagen und holte die 36. Poleposition in seiner Karriere. In 1:28,197 distanzierte er seinen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez um 66 Tausendstelsekunden. Platz drei ging an den Briten Lando Norris im McLaren.

Das sagten die besten drei Piloten:

Max Verstappen: "Es war eigentlich ziemlich eng, hier ist es schwierig mit den Reifen. Für das Rennen ist das natürlich ideal."

"Nach seinem richtig schlechten Wochenende im vorigen Jahr hat sich Pérez deutlich gesteigert", analysierte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko nach der 99. Poleposition für Red Bull. "In den schnellen Kurven hat er mit Max mitgehalten. In diesem Jahr sind die beiden Autos fast ident in der Abstimmung. Das macht ihn auch schneller."

Der Rest der Konkurrenz scheint in Japan an Verstappen zu verzweifeln. "Keine Ahnung, was ich hätte noch besser machen können", wunderte sich der zweifache Weltmeister Fernando Alonso nach Rang fünf. "Besser geht es wirklich nicht", meinte Ferrari-Star Charles Leclerc - und musste sich mit Platz acht zufrieden geben. "Ich habe nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben."