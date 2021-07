Provisorischer F1-Kalender 2016 mit 21 Rennen

Die nächste Formel-1-Saison umfasst gemäß dem in Paris vom Motorsport-Weltrat verabschiedeten provisorischen Kalender die Rekordzahl von 21 WM-Läufen. Zudem wurde das Auftaktrennen in Melbourne vom 3. April auf den 20. März vorgezogen. Neu im Programm ist ein Rennen in Aserbaidschan, am 19. Juni als GP von Europa auf einem Stadtkurs in Baku. Der Österreich-Grand-Prix wurde für 3. Juli bestätigt.

Der neue Australien-Termin war indes nur eine von mehreren Veränderungen. So wurde der britische Grand Prix in Silverstone vom 26. Juni auf den 10. Juli verschoben, findet also eine Woche nach statt vor dem Spielberg-Rennen statt. Dafür soll das Baku-Rennen nun nur eine Woche nach dem Kanada-Gastspiel am 19. Juni gefahren werden. Zudem kollidiert das Baku-Debüt terminlich mit dem 24-Stunden-Klassiker in Le Mans, einem weiteren Höhepunkt im Motorsport-Kalender.

Das Deutschland-Rennen in Hockenheim ist weiter für den 31. Juli geplant, aber nun anstelle von Ungarn als letztes Rennen vor einer vierwöchigen Sommerpause. In diese fallen die gesamten Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August). In Malaysia bzw. Sepang soll am 2. Oktober und damit nur eine Woche vor den dortigen Motorrad-WM-Rennen gefahren werden. Das Saisonfinale steigt am 27. November erneut in Abu Dhabi.