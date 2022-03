Pressestimmen: Ein "epischer Kampf" und "Hamilton im Staub"

Internationale Pressestimmen zum Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien am Sonntag in Jeddah:

Deutschland

"Bild": "Verstappen schon wieder wie ein Weltmeister! Titelverteidiger zieht in Saudi-Arabien in einem spektakulĂ€ren Überholmanöver an Leclerc vorbei und siegt. Er ist wieder da!"

"SĂŒddeutsche Zeitung": "Verstappen gegen Leclerc, es war die Neuauflage des Duells, das sich die Chefpiloten von Red Bull und Ferrari schon vor einer Woche in der Schlussphase des Saisonauftakts in Bahrain geliefert hatten. Mit zwei entscheidenden Unterschieden: Diesmal blieb Verstappen vorne, diesmal versagte nicht der Benzinfluss an seinem Rennwagen. Und so zeichnet sich jetzt schon ein Zweikampf am Horizont ab, ein neuer Dualismus, der die kommenden 21 Rennen prĂ€gen dĂŒrfte."