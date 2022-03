Formel 1: Neue Diskussionen um die Sicherheit beim Saudi-Rennen

Das Haas-Team hatte durch Schumachers Crash den Funkkontakt zu ihm verloren und fürchtete Schlimmeres. Dann kam die erlösende Nachricht aus dem Krankenwagen: Der Sohn von Michael Schumacher war bei Bewusstsein. Im Streckenhospital konnte er bereits mit Mutter Corinna sprechen, wurde dann per Hubschrauber zu weiteren Tests in eine Klinik in der Stadt geflogen. Schon am späten Samstagabend ließen ihn die Ärzte wieder gehen. „Das Auto hat sich großartig angefühlt“, übermittelte Schumacher tapfer noch vor dem Schlafengehen.

Ins Rennen schickte Haas am Sonntag nur seinen dänischen Teamkollegen Kevin Magnussen. „Ein Risiko eingehen, das machen wir nicht“, sagte Teamchef Günther Steiner. In zwei Wochen stehe ja schon das nächste Rennen in Melbourne an. Ohnehin müsse Schumachers schrottreifes Auto komplett neu aufgebaut werden.

„Dass es Mick nach dem Unfall körperlich gut geht, zeigt erneut die Stärke und Sicherheit moderner Formel-1-Autos, für die wir unglaublich dankbar sind“, teilte die Rennserie mit. Dennoch muss sich die Formel 1 die Frage stellen lassen, ob der schnellste Stadtkurs nicht zu gefährlich ist. Schon bei der Premiere vor vier Monaten hatte Fahrersprecher George Russell von Sicherheitsmängel gesprochen.